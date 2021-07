Call of Duty: 'i giocatori non si rendono conto del lavoro necessario per realizzare un nuovo gioco della serie' (Di giovedì 15 luglio 2021) L'ex direttore generale di Sledgehammer Games, Glen Schofield, ha affermato che i consumatori non apprezzano quanto dovrebbero il lavoro impiegato per realizzare i titoli di Call of Duty. Schofield ha co-diretto diversi capitoli della lunga serie durante il suo periodo in Activision, tra cui Modern Warfare 3, Advanced Warfare e WWII. E nell'ultimo numero di Edge, ha affermato che la percezione che gli studi stiano preparando nuovi Call of Duty con poco lavoro è decisamente sbagliata. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 luglio 2021) L'ex direttore generale di Sledgehammer Games, Glen Schofield, ha affermato che i consumatori non apprezzano quanto dovrebbero ilimpiegato peri titoli diof. Schofield ha co-diretto diversi capitolilungadurante il suo periodo in Activision, tra cui Modern Warfare 3, Advanced Warfare e WWII. E nell'ultimo numero di Edge, ha affermato che la percezione che gli studi stiano preparando nuoviofcon pocoè decisamente sbagliata. Leggi altro...

Advertising

coditalianews : NEWS: Il più grande bilanciamento delle armi di Call of Duty #Warzone é ora online insieme all'update di metà stagi… - NDRYProducer : ANNUNCIO IMPORTANTE\ IMPORTANT ANNOUNCEMENT Buongiorno a tutti. Questa sera dalle ore 22:00 sarò in live su Twitch… - clebinh90058585 : RT @swlover4: vamo joga call of duty warzone - swlover4 : RT @swlover4: vamo joga call of duty warzone - Keviin__007 : Perdi minha conta no Call Of Duty.???? -