Calhanoglu | «Voglio lo scudetto e fare grandi cose in Champions League»

(Di giovedì 15 luglio 2021) Hakanha parlato a CBS Sports, elencando gli obiettivi stagionali per l’Inter. Ecco le sue parole Hakanha parlato a CBS Sports, elencando gli obiettivi stagionali per l’Inter. Le sue parole. «Spero che possiamo ripeterci ancora in campionato. L’altra cosa chein. Credo nella nostra squadra, abbiamogiocatori conqualità e spero con il nuovo allenatore diqualcosa di grande». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calhanoglu: 'Lautaro e Lukaku? Sto aspettando che tornino, voglio giocare con loro per fare tanti assist. Vogliamo diverti… - Calhanoglu: 'Voglio lo Scudetto con l'Inter. Passaggio dal Milan? Normale i tifosi facciano rumore' - Calhanoglu: "Scudetto, speriamo di ripeterci. Champions? Voglio fare grandi cose" - Calhanoglu: "Inter piena di big, voglio fare grandi cose in Champions. Ho accettato subito" - #Calhanoglu sulla LuLa: 'Sto aspettando che tornano, voglio giocare insieme con loro e fare tanti assist'

Mi ha lasciato giocare nel mio ruolo, come, per quello ho creato tante occasioni e assist. ...è stato acquistato per sostituire Christian Eriksen con l'ex Milan che ha riservato una ...Il trasferimento di Hakandal Milan all' Inter a parametro zero è stato senz'altro uno dei casi di calciomercato ... Le sue ambizioni in nerazzurro: 'Vogliamo ripetere questo scudetto,...Hakan Calhanoglu è pronto e carico per iniziare la sua nuova avventura ... "Pioli? Lui era l’unico che mi voleva tanto al Milan. Però ha avuto rispetto di quanto ho deciso", l'attacco di Calha al ...Calhanoglu, il nuovo centrocampista dell'Inter ha parlato ai microfoni di DAZN della sua nuova avventura in nerazzurro. Le sue parole ...