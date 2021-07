Caldirola lascia il Benevento | il difensore è del Monza | l’indizio definitivo

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lucaile il ritiro di Cascia, dove era arrivato questa mattina con il resto degli ormai ex compagni. Il mancino di Desio si avvicina a casa, legandosi per i prossimi tre anni al. La trattativa è stata ormai definita, mancano solo gli annunci ufficiali da parte delle due società. Nel frattempo il sapore di un vero e proprio annuncio lo assume il post condiviso sui social (foto) dalla compagna di, Roberta Mercurio. La neo mamma beneventana ha praticamente ufficializzato il trasferimento ai brianzoli ...

Sarà appunto l'Altay la nuova 'casa' del centrocampista che lascia definitivamente il Sannio. E' stato chiuso anche l'accordo col Monza per Luca Caldirola. Alla fine le due società hanno trovato un accordo. Luca Caldirola domani mattina lascia il ritiro e andrà a Monza per firmare un contratto triennale dando il definitivo addio al Benevento. Alberto Paleari arriva in prestito con obbligo di riscatto in ...