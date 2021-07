Advertising

sportli26181512 : Calciomercato Venezia, per Tessmann contratto di 4 anni: L'americano si è legato ai veneti fino al 2025… - STnews365 : Colpo statunitense per il Venezia: dal Dallas arriva Tessmann. Il centrocampista statunitense, reduce da due anni i… - calciomercatoit : +++ #Venezia - UFFICIALE??? arriva #Tessmann da #Dallas ???? +++ ??#CMITmercato - cn1926it : Le parole di Cardinaletti su Adam #Ounas - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #UFFICIALE Tanner #Tessmann è un nuovo giocatore del #Venezia L'annuncio social del @FCDallas ?? #LBDV #Calciomerc… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Venezia

Corriere dello Sport

- Ilcalcio ha sottoscritto un accordo con il Fc Dallas per il passaggio in arancioneroverde di Tanner Tessmann , centrocampista classe 2001, ingaggiato fino a giugno 2025. Dopo essere entrato nel ..., nuovo colpo per i lagunari: ufficiale l'acquisto dello statunitense Tessmann proveniente da Fc DallasTra le neopromosse, ilsembra essere la squadra più attiva sul mercato. Il club lagunare ha infatti annunciato un nuovo rinforzo per il tecnico Paolo Zanetti: si tratta del nazionale statunitense Tanner Tessmann, ...VENEZIA - Il Venezia calcio ha sottoscritto un accordo con il Fc Dallas per il passaggio in arancioneroverde di Tanner Tessmann, centrocampista classe 2001, ingaggiato fino a giugno 2025. Dopo essere ...Queste le parole di Arturo Di Napoli, ex calciatore, fra le tante, del Napoli e del Venezia, ai microfoni su 1 Station Radio: ...