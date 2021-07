Calciomercato Roma, c’è un nuovo nome per la fascia sinistra per sostituire Spinazzola (Di giovedì 15 luglio 2021) Calciomercato Roma. Dopo il grave infortunio occorso a Leonardo Spinazzola nei quarti di finale dell’Europeo contro il Belgio, la Roma si è messa subito alla ricerca del possibile sostituto. Il nuovo nome per la fascia sarebbe quello dell’uruguaiano Matias Vina, in forza al Palmeiras. L’esterno classe 1997, è stato già seguito in precedenza dal Milan, salvo poi virare su altri obiettivi. Chi è Matias Vina Matias Vina, cresce nelle giovanili del Nacional, per poi passare nel 2020 al Palmeiras, dove gioca oggi. Con i brasiliani fa 26 presenze e mette a segno una rete. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 luglio 2021). Dopo il grave infortunio occorso a Leonardonei quarti di finale dell’Europeo contro il Belgio, lasi è messa subito alla ricerca del possibile sostituto. Ilper lasarebbe quello dell’uruguaiano Matias Vina, in forza al Palmeiras. L’esterno classe 1997, è stato già seguito in precedenza dal Milan, salvo poi virare su altri obiettivi. Chi è Matias Vina Matias Vina, cresce nelle giovanili del Nacional, per poi passare nel 2020 al Palmeiras, dove gioca oggi. Con i brasiliani fa 26 presenze e mette a segno una rete. ...

