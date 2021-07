Calciomercato Milan – Rinnovo Kjaer, contatti avviati: ecco l’offerta (Di giovedì 15 luglio 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Simon Kjaer, sotto contratto fino al 30 giugno 2022, prolungherà la sua permanenza in rossonero Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 luglio 2021) Le ultime news suldel: Simon, sotto contratto fino al 30 giugno 2022, prolungherà la sua permanenza in rossonero

Advertising

Gazzetta_it : Milan, è fatta per il Diaz bis. E ora avanti tutta per Kaio Jorge #Calciomercato - Gazzetta_it : Milan, finalmente Giroud: accordo col Chelsea, giovedì le visite mediche - calciomercatoit : ?? #Lazio, il futuro di #LuisAlberto resta argomento scottante: 'Ha deciso di andarsene e vuole il #Milan' - sportli26181512 : Brahim Diaz al Milan, si può chiudere entro questa settimana: Entro questa settimana, massimo a inizio della prossi… - TUTTOINTER : RT @FI69interista: @MomblanOfficial Sto cazz di 0,07% non ci voleva proprio ... #Donnarumma #Milan #ACMilan #PSG #Paris #Calciomercato -