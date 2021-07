Calciomercato Milan – Avanti su Kaio Jorge: il punto sulla trattativa (Di giovedì 15 luglio 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Kaio Jorge, attaccante in scadenza a dicembre con il Santos, può completare il reparto avanzato Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 luglio 2021) Le ultime news suldel, attaccante in scadenza a dicembre con il Santos, può completare il reparto avanzato

Advertising

Gazzetta_it : Milan, finalmente Giroud: accordo col Chelsea, giovedì le visite mediche - Gazzetta_it : Milan, è fatta per il Diaz bis. E ora avanti tutta per Kaio Jorge #Calciomercato - DiMarzio : #Milan, le parole di Maldini su #Donnarumma e sul #calciomercato - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB Riepilogo affari #14luglio /2 Attaccanti in prestito dalla #SerieA #Pordenone: dal… - gilnar76 : Calciomercato #Milan: Ballo-Touré ad un passo, le ultime sul terzino #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -