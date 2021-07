Calciomercato Milan, alla conquista di Kaio Jorge: chi è la stella del Brasile (Di giovedì 15 luglio 2021) Calciomercato Milan. I rossoneri sono attivissimi sul mercato per regalare il prima possibile i rinforzi giusti al tecnico Pioli, che vuole avere presto al completo la rosa che affronterà la stagione del ritorno in Champions League. Dopo l’arrivo ormai ufficiale di Giroud, l’obiettivo della dirigenza è quello di tornare sul mercato alla ricerca di una punta più giovane da affiancare all’ormai ex Chelsea e a Ibrahimovic. L’obiettivo numero uno in questo senso porta il nome di Kaio Jorge. Sono ore frenetiche in casa Milan. Con l’arrivo ormai ufficiale di Olivier Giroud, che atterrerà oggi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 luglio 2021). I rossoneri sono attivissimi sul mercato per regalare il prima possibile i rinforzi giusti al tecnico Pioli, che vuole avere presto al completo la rosa che affronterà la stagione del ritorno in Champions League. Dopo l’arrivo ormai ufficiale di Giroud, l’obiettivo della dirigenza è quello di tornare sul mercatoricerca di una punta più giovane da affiancare all’ormai ex Chelsea e a Ibrahimovic. L’obiettivo numero uno in questo senso porta il nome di. Sono ore frenetiche in casa. Con l’arrivo ormai ufficiale di Olivier Giroud, che atterrerà oggi ...

Advertising

Gazzetta_it : Milan, è fatta per il Diaz bis. E ora avanti tutta per Kaio Jorge #Calciomercato - calciomercatoit : ?? #Lazio, il futuro di #LuisAlberto resta argomento scottante: 'Ha deciso di andarsene e vuole il #Milan' - Gazzetta_it : Milan, finalmente Giroud: accordo col Chelsea, giovedì le visite mediche - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? Al #Milan oggi è il giorno di #Giroud #Mercato in grande fermento, si muovono in queste ore anche #Inter e #Napoli ?? http… - serieApallone : ????Ultim’ora #Milan: accordo trovato per #Vlasic. I dettagli:?? -