Calciomercato | Lotito furioso | “Ha chiamato il Milan per lamentarsi”

(Di giovedì 15 luglio 2021) Luis Alberto, le ultime: lo spagnolo è arrivato in ritiro ma ha chiesto la cessione,haGazidis per vederci chiaro Ieri sera Luis Alberto è arrivato nel ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, con una settimana di ritardo rispetto al previsto. Nonostante le parole di Tare, che ha parlato di caso risolto, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio, caso Luis Alberto: annuncio clamoroso | “Ha deciso di andarsene! Vuole il Milan” - SalvoMuzzone : @SabrinSabry Lotito non è scemo, il calciomercato è ancora aperto e non vuole svendere i suoi calciatori?? quindi tu… - guru_mercato : #Calciomercato, arrivo imminente ad #Auronzo di #LuisAlberto?? #SerieA #Lazio #GuruIsOnFire #Sarri #Lotito #Tare - CMercatoNews : Il #Milan sogna il colpo #LuisAlberto: ecco la situazione - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ??#Lazio, finalmente #FelipeAnderson Nella notte l'arrivo nel ritiro di Auronzo di Cadore. Mentre oggi sbarca a Roma #L… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Lotito

... suo estimatore, e da questi colloqui inizierà a delinearsi il futuro del giocatore: in caso di rottura, comunque non nei piani della Lazio, alloranon scenderà sotto la richiesta di 45 - 50 ...Sarà una maledizione, ma prima del quarto impegno Champions l'Atalanta dovrà giocare un altro match scomodo, anzi, scomodissimo, contro la Lazio di(31 ottobre), mentre la Juve (28 novembre) ...Con Tare soltanto colloqui telefonici, il ds ad Auronzo nei prossimi giorni. Sono vive le voci sul Milan, ma Lotito chiede 60 milioni per il suo cartellino.Stando alle ultime voci di mercato, Claudio Lotito si starebbe muovendo personalmente per risolvere la grana Luis Alberto ...