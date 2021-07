Calciomercato Lazio, c’è un’offerta per un giocatore del Liverpool (Di giovedì 15 luglio 2021) Calciomercato Lazio. Secondo quanto riportato dalla redazione La Lazio siamo noi, in Inghilterra sono sicuri: ci sarebbe stata un’offerta dei biancocelesti per Xherdan Shaqiri. Il calciatore svizzero, protagonista della cavalcata della Svizzera agli Europei, potrebbe voler tornare in Italia dopo l’esperienza di qualche anno fa all’Inter. Lo svizzero, in questi anni al Liverpool è spesso partito dalla panchina, se dovesse arrivare a Roma, Sarri potrebbe utilizzarlo nel ruolo di attaccante destro in un 4-3-3. Il direttore sportivo, Igli Tare, avrebbe chiesto un parere al tecnico toscano e la risposta sembra ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 luglio 2021). Secondo quanto riportato dalla redazione Lasiamo noi, in Inghilterra sono sicuri: ci sarebbe statadei biancocelesti per Xherdan Shaqiri. Il calciatore svizzero, protagonista della cavalcata della Svizzera agli Europei, potrebbe voler tornare in Italia dopo l’esperienza di qualche anno fa all’Inter. Lo svizzero, in questi anni alè spesso partito dalla panchina, se dovesse arrivare a Roma, Sarri potrebbe utilizzarlo nel ruolo di attaccante destro in un 4-3-3. Il direttore sportivo, Igli Tare, avrebbe chiesto un parere al tecnico toscano e la risposta sembra ...

