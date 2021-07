Calciomercato Juventus: quattro club su Rugani. La situazione (Di giovedì 15 luglio 2021) Per Daniele Rugani potrebbe essere l’ultima stagione alla Juventus. Il difensore è entrato nel mirino di quattro squadre Daniele Rugani potrebbe essere agli addii con la Juventus. Il difensore, reduce dei prestiti a Cagliari e al Rennes, sarebbe nel mirino di diverse squadre per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul difensore ci sarebbero gli occhi di Fiorentina e Bologna in Italia, mentre all’estero le suqadre interessate sarebbero il Besiktas ed il Betis. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Per Danielepotrebbe essere l’ultima stagione alla. Il difensore è entrato nel mirino disquadre Danielepotrebbe essere agli addii con la. Il difensore, reduce dei prestiti a Cagliari e al Rennes, sarebbe nel mirino di diverse squadre per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sul difensore ci sarebbero gli occhi di Fiorentina e Bologna in Italia, mentre all’estero le suqadre interessate sarebbero il Besiktas ed il Betis. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

calciomercatoit : ?? #Lazio, il futuro di #LuisAlberto resta argomento scottante: 'Ha deciso di andarsene e vuole il #Milan' - calciomercatoit : ?? - DiMarzio : #Juventus | Priorità al rinnovo di #Dybala - redazioneDNP : ???? #Calciomercato | #SerieA, @boattin3 ha rinnovato con la @JuventusFCWomen ?? - GiAdUzZoLa90 : RT @MileTrecarichi: Non pretendo nulla da questa sessione di mercato, solo una cosa: #Rugani e #Desciglio non devono far parte della rosa.… -