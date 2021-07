Calciomercato Inter, agente Keità: “Inzaghi lo conosce bene, stiamo valutando” (Di giovedì 15 luglio 2021) L'agente di Keità Balde, Federico Pastorello, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito, che in questi ultimi giorni è stato accostato all'Inter, dove ritroverebbe il suo ex allenatore, Simone Inzaghi. Leggi su mediagol (Di giovedì 15 luglio 2021) L'diBalde, Federico Pastorello, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito, che in questi ultimi giorni è stato accostato all', dove ritroverebbe il suo ex allenatore, Simone

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Il Milan trova Giroud e ora insegue Bondo CALCIO Arrivi a prezzi d'occasione, uscite di "alleggerimento", sospirati ritorni. Un calciomercato di profilo cauto, finora scoppiettante soltanto per le panchine. Al Milan doveva ... L'Inter è ad ...

Ag. Keita: "Lavoriamo per portarlo all'Inter. Inzaghi lo conosce bene" Ecco le sue perole riportate da Calciomercato.com: 'L'incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L'Inter può stare tranquilla su Lukaku? Certo, Romelu ora è in vacanza ...

Benfica, ecco Joao Mario: 'Che accoglienza! Ecco il fattore determinante per la scelta' Primi passi da giocatore del Benfica per Joao Mario, reduce dalla risoluzione del contratto con l'Inter. Intervenuto in conferenza stampa, il portoghese ha dich ...

