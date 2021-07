Calciomercato – Donnarumma è del PSG | “Voglio fare grandi cose”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Donnarumma

Con l'arrivo di, al PSG si sono accumulati ben nove portieri, di cui sei sono sul mercato. La situazione Come sottolineato da L'Equipe,non solo ha aggiunto talento e carisma al reparto portieri del Paris Saint Germain. Ora, a Parigi, si contano ben nove portieri attualmente in rosa. Esclusi ovviamente l'ex milanista, ...... vincitore di Euro 2020 e della Champions League con il Chelsea e perché no ancheeletto miglior giocatore di Euro 2020. Il grande favorito, però, rimane sempre Lionel Messi in quota 1,47, ...Intervistato da Dazn, Hakan Calhanoglu ha parlato del rapporto con i giocatori dell’Italia: “Era la mia favorita per il torneo, ancora complimenti a loro perché hanno meritato. Ho scritto a Donnarumma ...Sirene estere (e non solo) per i Campioni d’Europa: Locatelli, Sirigu e Belotti in cerca di squadra. Bindati Chiesa e Barella ...