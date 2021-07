Calciomercato | confermata anticipazione | UFFICIALE | il nuovo portiere dei Wolves

Advertising

infoitsport : Calciomercato Udinese, dopo Musso: confermata anticipazione - calciomercatoit : ?? #Udinese, confermata l'anticipazione di - Devis31758190 : RT @agent_loken: Data anticipazione, confermata da skysport #Milan #Calciomercato @Agent__Beast - DeeP_InSiDe89 : RT @agent_loken: Data anticipazione, confermata da skysport #Milan #Calciomercato @Agent__Beast - agent_loken : Data anticipazione, confermata da skysport #Milan #Calciomercato @Agent__Beast -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato confermata

Radiogold

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Ilin provincia si fa sempre più caldo. In Serie D Hsl Derthona ha confermato in panchina,...anche la rosa dello scorso campionato, anche se il ds, ...Detto ciò, se, la specie di 'ricatto' appare un tantino infantile e non aiuta ad allontanare l'immagine del calciatore che ottiene sempre quanto desidera. Sono convinto che vi siano modi ...Nel mirino del direttore sportivo Fabio Lupo è entrato anche Erasmo Mulè, stopper siciliano legato alla Juventus Under 23 da un contratto fino al 30 Giugno 2023. Non è l'unico profilo valutato per pun ...L'Inter cerca una punta che potrebbe essere di nuovo Keita Balde, come confermato oggi dal suo stesso agente Federico Pastorello ...