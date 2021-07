Calcio | Qualificazioni Mondiali 2022 | Italia-Svizzera prevista all’Olimpico di Roma

(Di giovedì 15 luglio 2021) Sarà ancora una volta l’Olimpico dia ospitare un confronto tra la Nazionalena die la. Gli azzurri, vincitori del titolo continentale e impostisi per 3-0 nell’incontro del girone di qualificazione con gli elvetici a, si confronteranno nuovamente con i rosso-crociati il 12 novembre (ore 20.45) per la sfida valida per leaiin Qatar. A punteggio pieno dopo tre incontri nel Gruppo C, la Nazionale di Mancini vorrà dare continuità ai propri risultati e giocherà il 2 settembre a Firenze contro la ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Italia torna a Roma,12/11 con la Svizzera verso il Qatar A settembre gli azzurri riprendono le qualificazioni ai Mondiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - Qualificazioni, l'Italia torna a Roma, il 12 novembre match con la Svizzera - petrazzuolo : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - Qualificazioni, l'Italia torna a Roma, il 12 novembre match con la Svizzera - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: QATAR 2022 - Qualificazioni, l'Italia torna a Roma, il 12 novembre match con la Svizzera - napolimagazine : QATAR 2022 - Qualificazioni, l'Italia torna a Roma, il 12 novembre match con la Svizzera -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Qualificazioni

Money.it

... lo stadio Olimpico di Roma ospiterà di nuovo la nazionale italiana divenerdì 12 novembre (ore 20.45) in occasione del match con la Svizzera, valido per lealla Coppa del Mondo ...... lo stadio Olimpico di Roma ospiterà di nuovo la nazionale italiana divenerdì 12 novembre (ore 20.45) in occasione del match con la Svizzera, valido per lealla Coppa del Mondo ...Sarà ancora una volta l'Olimpico di Roma a ospitare un confronto tra la Nazionale italiana di calcio e la Svizzera. Gli azzurri, vincitori del titolo continentale e impostisi per 3-0 nell'incontro del ...Sarà ancora una volta l'Olimpico di Roma a ospitare un confronto tra la Nazionale italiana di calcio e la Svizzera. Gli azzurri, vincitori del titolo continentale e impostisi per 3-0 nell'incontro del ...