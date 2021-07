Calcio | Napoli; prolungato contratto Di Lorenzo fino al 2026

Advertising

fanpage : Italia ed Argentina giocheranno la Copa Diego Armando Maradona a Napoli. - MarekNapoli : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Napoli, primo contratto da professionista per il giovane Costanzo - cn1926it : UFFICIALE #Costanzo diventa professionista con il #Napoli - FraLauricella : RT @FraLauricella: Fra dicembre e gennaio l'Italia, vincitrice di #EURO2020, e l'Argentina, che ha vinto #CopaAmerica2021, si contenderanno… - anteprima24 : ** ##Napoli, Di Lorenzo ha prolungato fino al 2026 ** -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

E' ufficiale la firma di Giovanni Di Lorenzo con ilfino al 2026. Il club azzurro ha annunciato che è stato depositato il prolungamento del contratto del calciatore azzurro campione d'Europa con la Nazionale italiana fino al 30 giugno 2026. . 15 ...... Roberto, Marco e Antonio nati dal matrimonio di Carmine e Patrizia, i genitori del giocatore dele della nazionale. I quattro ragazzi sono un caso quasi unico, perché tutti giocano al, ..."Il Napoli per il secondo anno va in Europa League ed è un fallimento. Se Insigne ha voglia di lottare per la Champions League ad altissimi livelli si metterà a trovare una soluzione".Napoli, 15 luglio 2021 - Neanche il tempo di archiviare (con un bel sorriso) Euro 2020 che la Serie A si riprende i riflettori presentando nella giornata di mercoledì il calendario del campionato 2021 ...