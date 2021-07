Calcio: Cosenza, 'club pronto a depositare documentazione per riammissione alla serie B' (Di giovedì 15 luglio 2021) Cosenza, 15 lug. (Adnkronos) - "La Società Cosenza Calcio, in seguito alle determinazioni del Consiglio Federale che si è tenuto in data odierna, comunica di essere in procinto di depositare tutta la documentazione necessaria per la riammissione al Campionato di serie B 2021/2022 comprensiva della fideiussione di € 800.000". Lo annuncia il club in una nota. "Lo scenario che si apre oggi per il Cosenza Calcio è il risultato di una gestione societaria decennale improntata sui principi di legalità, trasparenza e sul rispetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021), 15 lug. (Adnkronos) - "La Società, in seguito alle determinazioni del Consiglio Federale che si è tenuto in data odierna, comunica di essere in procinto ditutta lanecessaria per laal Campionato diB 2021/2022 comprensiva della fideiussione di € 800.000". Lo annuncia ilin una nota. "Lo scenario che si apre oggi per ilè il risultato di una gestione societaria decennale improntata sui principi di legalità, trasparenza e sul rispetto ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Cosenza, 'club pronto a depositare documentazione per riammissione alla serie B'... - KunGrax : RT @sportface2016: #Chievo escluso dalla #SerieB, il #Cosenza è pronto alla riammissione - sportface2016 : #Chievo escluso dalla #SerieB, il #Cosenza è pronto alla riammissione - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Pirossigeno Cosenza, tre riconferme per mister Tuoto: Alex, Pagliuso e Del Ferraro hanno det… - ilquotidianoweb : Cosenza in Serie B: manca solo l’iscrizione, poi sarà ufficiale - Il Quotidiano del Sud -