Advertising

zazoomblog : Cagliari: Semplici ripartiamo da finale scorso campionato - #Cagliari: #Semplici #ripartiamo - sportface2016 : #Cagliari, #Semplici: “Ripartiamo dal finale della scorsa stagione, #Nainggolan fondamentale” - AnsaSardegna : Cagliari: Semplici, ripartiamo da finale scorso campionato. 'Entusiasmo e coesione, dobbiamo avere nostra identità… - RaiSport : #Calcio #Cagliari Semplici: 'Ripartiamo dal finale dello scorso campionato' Leggi la notizia?? - marinabeccuti : Cagliari, Walukiewicz in uscita? Semplici risponde così -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Semplici

Agenzia ANSA

È il credo di Leonardo, al terzo giorno di lavoro alla guida delnel ritiro di Pejo, in Trentino. Impossibile per il tecnico rossoblù fermare le possibili uscite. "Nessun veto - ha ...È il credo di Leonardo, al terzo giorno di lavoro alla guida delnel ritiro di Pejo, in Trentino. Impossibile per il tecnico rossoblù fermare le possibili uscite. "Nessun veto - ha ..."L'entusiasmo e la coesione del finale dello scorso campionato. Ma dobbiamo avere la nostra identità di gioco, dobbiamo essere sempre propositivi e fare noi la gara. In tutti i campi con grande rispet ..."L'entusiasmo e la coesione del finale dello scorso campionato. Ma dobbiamo avere la nostra identità di gioco, dobbiamo essere sempre propositivi e fare noi la gara. In tutti i campi con grande rispet ...