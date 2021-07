Buon compleanno Awanagana | Eugenio Finardi | Gegia…

(Di venerdì 16 luglio 2021) …Lido Vieri, Maria Voce, Mimmo Liguoro, Giovanni Monchiero, Tony Esposito, Al Cliver, Massimo Bernardini, Luigi Carletti, Diletta Petronio, Miguel Indurain, Fabrizio Gifuni, Laura Gobbetti, Massimo Marazzina, Alessandra Bellini, Maria Agresta, Luca Sottana, Derek Toletti, Annalisa de Simone, Alessandro Bazzana, Paolo Gaspardone, Giacomo Gurini, Alan Marangoni, Miriam Dalmazio, Moussa Dembélé, Simone Gariboldi, Sergio Busquets, Costanza Manfredini, Giorgio Tavecchio… Oggi 16 luglio, compiono gli anni: Ezio Frigerio, scenografo; Aldo Vitale, dirigente sportivo; Giulia Daneo Lorimer, musicista; Mario de Grassi, ex calciatore; Maria Voce, avvocata, presidente Movimento Focolari; Alberto ...

Advertising

juventusfc : 3??0?? candeline per il nostro @2DaniLuiz! ?? TANTI AUGURI! ?? - matteosalvinimi : Mito assoluto! Tanti, affettuosi auguri di buon compleanno da tutti noi al grandissimo Renato #Pozzetto! - juventusfc : Buon compleanno, @divaio9! ?????? #ForzaJuve - giulxs_ : RT @5SOSltaIy: Buon compleanno al nostro frontman preferito @Luke5SOS che oggi compie 25 anni! ???? - pasticcinoo : RT @5SOSltaIy: Buon compleanno al nostro frontman preferito @Luke5SOS che oggi compie 25 anni! ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

La Pressa

Paola Turci proprio stamattina ha scritto su Instagram: "amore mio" e, proprio oggi, Francesca Pascale compie 36 anni ed ha condiviso alcuni messaggi di auguri sui social. Paola Turci: "Auguri amore mio", oggi è ildi Francesca ...Questa, nello specifico, la dedica postata dalla Turci, che non poteva passare inosservata ai fan: 'amore mio '. Gli utenti, di fronte alle parole di Paola, si sono immediatamente ...«Calabrisella miaaaaaa», ha intonato sulla terrazza di casa addobbata come si conviene a un compleanno indimenticabile ... Bertinotti e la famiglia Craxi — le ha fatto recapitare di buon mattino. Una ...Justine Mattera e Paolo Limiti: lei è molto grata a Paolo, che è stato determinante per la sua carriera. Spesso infatti ha voluto ricordarlo con affetto.