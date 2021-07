Bufera Real | caso Perez | ' Ricatto da 10 milioni per far sparire gli audio'

Advertising

GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Bufera Real, gli audio shock di Perez: 'Ronaldo un imbecille, Mourinho viziato' - barinewstv : Bufera Real, pubblicati gli audio privati di Florentino Perez. Duri attacchi a Casillas, Raul, CR7 e Ronaldo - infoitsport : Bufera Real, gli audio shock di Perez: 'Ronaldo un imbecille, Mourinho viziato' - ilcirotano : Bufera Real, gli audio shock di Perez: 'Ronaldo un imbecille, Mourinho viziato' - - bergomifabio : FINIMONDO CALCIO! BUFERA REAL E NAZIONALE SU BUS SCOPERTO, BONUCCI E CHI... -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Real

Madrid, Perez e il ricatto da 10 milioni Dura la presa di posizione del patron dei Blancos e attraverso il profilo Twitter del club è stato anche rivelato che nel 2011 il giornalista Jose ...: l'audio choc di Perez su Ronaldo "Allegri? È tornato carico" Sul ritorno di Allegri : "C'era una certa abitudine per cinque anni, poi ci siamo distaccati per due anni ed è andato in ...Mentre CR7 è in vacanza con la sua famiglia e il suo futuro continua a discutersi all’interno dei vertici della Juventus, sono venute fuori alcune intercettazioni che gettano nella bufera il calcio ..Diffuse registrazioni pirata di 10 anni fa, con anche l accuse a due bandiere del madridismo: l’ex portiere Casillas e ...