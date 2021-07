Bufera Perez | c' è anche il ricatto | 10 milioni per far sparire gli audio

Advertising

GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Bufera Real, gli audio shock di Perez: 'Ronaldo un imbecille, Mourinho viziato' - barinewstv : Bufera Real, pubblicati gli audio privati di Florentino Perez. Duri attacchi a Casillas, Raul, CR7 e Ronaldo - Affaritaliani : 'CR7 è un uomo malato': bufera su Florentino Perez, che ora minaccia querele - infoitsport : “Cristiano Ronaldo è un idiota”: il nuovo audio rubato a Florentino Perez scatena la bufera - infoitsport : Bufera Real, gli audio shock di Perez: 'Ronaldo un imbecille, Mourinho viziato' -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Perez

Real Madrid,e il ricatto da 10 milioni Dura la presa di posizione del patron dei Blancos e attraverso il profilo Twitter del club è stato anche rivelato che nel 2011 il giornalista Jose ...Real: l'audio choc disu Ronaldo "Allegri? È tornato carico" Sul ritorno di Allegri : "C'era una certa abitudine per cinque anni, poi ci siamo distaccati per due anni ed è andato in ...Appena 24 ore fa si è scatenata in casa Real Madrid una vera e propria bufera a causa delle intercettazioni telefoniche di Florentino Perez, presidente delle Merengues. Parole non proprio gentili ...Il Real Madrid difende sui social il presidente Florentino Perez dalle intercettazioni telefoniche pubblicate nei giorni scorsi ...