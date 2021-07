Bruscolotti: ”Napoli, un mio ritorno in società? Coronerei un sogno” (Di giovedì 15 luglio 2021) Bruscolotti: “Basta poco per migliorare la rosa del Napoli, un mio ritorno in società? Coronerei un sogno, su Insigne…” Beppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli riguardanti il Napoli, Insigne ed i nuovi acquisti del club azzurro. Queste le sue parole: Napoli, SI ATTENDE IL MOMENTO PER LAVORARE CON SPALLETTI “Ad inizio ritiro c’è un po’ di tensione, si attende il momento che si inizierà a lavorare col nuovo allenatore, la squadra ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 15 luglio 2021): “Basta poco per migliorare la rosa del, un mioinun, su Insigne…” Beppe, ex difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kissriguardanti il, Insigne ed i nuovi acquisti del club azzurro. Queste le sue parole:, SI ATTENDE IL MOMENTO PER LAVORARE CON SPALLETTI “Ad inizio ritiro c’è un po’ di tensione, si attende il momento che si inizierà a lavorare col nuovo allenatore, la squadra ...

