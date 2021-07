Britney Spears torna davanti alla Corte | «Voglio far causa a mio padre» Prima vittoria | può scegliere il suo avvocato

Advertising

Agenzia_Ansa : Il nuovo avvocato di Britney Spears chiederà la revoca al padre della tutela della cantante - ilpost : Se vi interessa capire perché nelle ultime settimane sui social è circolato moltissimo l'hashtag #FreeBritney, qui… - infoitcultura : Britney Spears: 'Voglio far causa a mio padre' - infoitcultura : Britney Spears, prima vittoria: può scegliersi l'avvocato. In lacrime: 'Pensavo volessero uccidermi' - sogniuguali : @swaaggypisces secondo me i primi sei sono tutti fortissimi (al posto di adam lambert però mettici britney spears) -

Nel 2003 le reginette del pop si chiamavano Christina Aguilera e, come il lettore ricorderà. In quell'anno, come se si fossero messe d'accordo - cosa che potrebbe anche essere ...Piccoli passi ma di grande impatto pere il caso sulla tutela che la vede protagonista in questi giorni: la cantante potrà finalmente scegliere da sé a quale avvocato affidare la propria difesa in tribunale, e su Instagram ...Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...La strada è lunga e tortuosa, la meta è lontana e si vede a malapena, ma non per questo il primo piccolo traguardo non deve essere celebrato. Anzi. Il giudice ha approvato la richiesta di Britney Spea ...