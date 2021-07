Britney Spears: online gli sms con le richieste d’aiuto e le accuse alla famiglia (Di giovedì 15 luglio 2021) online gli sms di Britney Spears Nelle ultime settimane a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Britney Spears. Come sappiamo da ben 13 anni la celebre pop star è sotto la tutela legale di suo padre Jamie, che l’avrebbe privata di ogni tipo di libertà. Solo poco meno di un mese fa la cantante L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 15 luglio 2021)gli sms diNelle ultime settimane a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata. Come sappiamo da ben 13 anni la celebre pop star è sotto la tutela legale di suo padre Jamie, che l’avrebbe privata di ogni tipo di libertà. Solo poco meno di un mese fa la cantante L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il nuovo avvocato di Britney Spears chiederà la revoca al padre della tutela della cantante - ilpost : Se vi interessa capire perché nelle ultime settimane sui social è circolato moltissimo l'hashtag #FreeBritney, qui… - livelifeVale : RT @Agenzia_Italia: Britney Spears: 'Ho pensato che stessero tentando di uccidermi' - livelifeVale : RT @BSNewsItalia: Jamie Spears ha tolto la patente a Britney Spears dopo che è stata fermata per aver superato i 10km/h sopra il limite di… - livelifeVale : RT @BSNewsItalia: 'Non è ABUSO.. è una fottuta CRUDELTÀ signor giudice' Afferma Britney Spears in tribunale. #FreeBritney -