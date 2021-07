Britney Spears, il nuovo avvocato richiederà la revoca della tutela del padre (Di giovedì 15 luglio 2021) Britney Spears è nota al mondo dello spettacolo per essere una cantautrice, ballerina, attrice, personaggio televisivo e stilista statunitense. Nata il 2 dicembre 1981 ha sempre fatto sognare tutti i suoi fans con la musica. Supportata e amata da milioni di persone è al centro della cronaca rosa, da anni, contro la tutela del padre. Un vero e proprio processo in cui l’artista ha richiesto di essere liberata dalla tutela del padre Jamie Spears, in cui è sottoposta dal 2008. La giovane è tornata a parlare davanti la corte del tribunale di Los Angeles e ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 luglio 2021)è nota al mondo dello spettacolo per essere una cantautrice, ballerina, attrice, personaggio televisivo e stilista statunitense. Nata il 2 dicembre 1981 ha sempre fatto sognare tutti i suoi fans con la musica. Supportata e amata da milioni di persone è al centrocronaca rosa, da anni, contro ladel. Un vero e proprio processo in cui l’artista ha richiesto di essere liberata dalladelJamie, in cui è sottoposta dal 2008. La giovane è tornata a parlare davanti la corte del tribunale di Los Angeles e ha ...

