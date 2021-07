Britney Spears fa i salti di gioia alla notizia di poter scegliere il proprio legale (VIDEO)

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 luglio 2021) Finalmente una piccola vittoria in tribunale per: la cantante avrà dirittoscelta del suo avvocato difensore nel caso per la tutela, e non potrebbe esserne più contenta. Piccoli passi ma di grande impatto pere il caso sulla tutela che la vede protagonista in questi giorni: la cantante potrà finalmenteda sé a quale avvocato affidare la propria difesa in tribunale, e su Instagram condivide la sua entusiasta reazione. In quello che è il suo primo post in cui compare l'hashtag ...