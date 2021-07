Brave and beautiful, anticipazioni: Bulent riconquisterà Suhan? (Di giovedì 15 luglio 2021) Cesur e Rifat sono riusciti a rubare i quadri seppur con qualche difficoltà. Ma Cesur ha anche baciato Suhan per riuscire nel suo intento ed evitare problemi. Intanto la polizia ha trovato l’ecografia di Cahide nella macchina del dottore ma l’esame corrisponde all’ecografia di Hulya. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di Brave and beautiful di domani venerdì 16 luglio 2021. In questo appuntamento potrebbero esserci rivelazioni e importanti scoperte a partire da quella che farà Cahide su Hulya e Bulent. E poi ancora segreti e confusioni all’interno dei ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 luglio 2021) Cesur e Rifat sono riusciti a rubare i quadri seppur con qualche difficoltà. Ma Cesur ha anche baciatoper riuscire nel suo intento ed evitare problemi. Intanto la polizia ha trovato l’ecografia di Cahide nella macchina del dottore ma l’esame corrisponde all’ecografia di Hulya. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con ledella puntata dianddi domani venerdì 16 luglio 2021. In questo appuntamento potrebbero esserci rivelazioni e importanti scoperte a partire da quella che farà Cahide su Hulya e. E poi ancora segreti e confusioni all’interno dei ...

