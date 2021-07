Brave and Beautiful anticipazioni 16 luglio 2021 | la scoperta di Cahide

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 15 luglio 2021)è da tempo che sospetta di essere tradita da Bulent e nella puntata dianddel 16, la donna scopre l’identità dell’amante del marito. Si tratta di Hulya, una donna di facili costumi. Nel frattempo Bulent scopre che la gravidanza della moglie è una farsa e decide di farle una proposta in merito. Di cosa si tratterà? Intanto Cesur vuole recuperare i quadri appartenuti a suo padre ad ogni costo e chiede a Rifat di occuparsene, portando via i dipinti dalla casa di Nisantasi. Le puntate della soap opera turca già andate in onda su Canale 5, sono disponibili sul sito Mediaset ...