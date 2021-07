Brasile, Bolsonaro ricoverato in ospedale per ostruzione intestinale (Di giovedì 15 luglio 2021) Mercoledì 14 luglio il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato in ospedale a Brasilia, la capitale del paese, per accertamenti a causa di un singhiozzo persistente iniziato una decina di giorni prima. Dopo alcuni esami, i medici hanno deciso di trasferirlo in un ospedale di San Paolo per eseguire ulteriori verifiche sulla sua salute, avendo riscontrato una sospetta occlusione intestinale. Bolsonaro ha pubblicato una fotografia su Twitter dal proprio letto di ospedale, dicendo di voler «tornare presto, a Dio piacendo». La salute di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Mercoledì 14 luglio il presidente del, Jair, è statoina Brasilia, la capitale del paese, per accertamenti a causa di un singhiozzo persistente iniziato una decina di giorni prima. Dopo alcuni esami, i medici hanno deciso di trasferirlo in undi San Paolo per eseguire ulteriori verifiche sulla sua salute, avendo riscontrato una sospetta occlusioneha pubblicato una fotografia su Twitter dal proprio letto di, dicendo di voler «tornare presto, a Dio piacendo». La salute di ...

Advertising

repubblica : Brasile, anche Dio si prepara a scaricare Bolsonaro - Agenzia_Ansa : Bolsonaro ha un'ostruzione intestinale, ricoverato d'urgenza #ANSA - repubblica : Brasile, Bolsonaro ha un blocco intestinale. Possibile operazione d'urgenza - marcopresz : #Bolsonaro ricoverato a Brasilia per una ostruzione intestinale, per ora nessuna operazione. Sapevo fosse pieno di… - robertoanversa : Più che un Ospedale è un Hotel 5 stell L. Brasile, l'arrivo di Bolsonaro in ospedale: ricoverato per un'ostruzione… -