Boxe | Francesco Versaci vs Mattia Faraoni in tv | data | orario e streaming titolo italiano cruiser

Leggi su sportface

(Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo le polemiche, il ring. A Ladispoli,sfida il campionedei pesiper coronare il sogno deltricolore. Nella cornice del ‘Comunale’ di Ladispoli, è tutto pronto per una riunione da non perdere che coinvolge anche il match valido per ilmediterraneo Supergallo tra Christopher Mondongo e Marvin Callea e che avrà inizio alle 20:00 di venerdì 16 luglio. Il match traandrà in scena intorno alle 22:00 – 22:30 e potrà essere seguito in diretta ...