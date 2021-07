‘Boutique del falso’ in casa, business da 850mila euro: anche vip tra clienti (Di giovedì 15 luglio 2021) E’ stato quantificato in circa 850.000 euro il volume d’affari della ’boutique del falso’ gestita da una cinquantenne romana che tra i clienti vantava anche vip. A scoprirlo i finanzieri del Comando provinciale di Roma. La donna, nel corso di una perquisizione eseguita dalle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano nel suo appartamento ubicato a Corso Francia, era stata trovata in possesso di oltre 600 articoli – borse, cinture e portafogli – riproducenti i modelli e i marchi delle note case Gucci, Fendi, Hermes, Chanel, Bottega Veneta e Balenciaga. Nell’occasione i militari avevano rinvenuto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) E’ stato quantificato in circa 850.000il volume d’affari della ’boutique delgestita da una cinquantenne romana che tra ivantavavip. A scoprirlo i finanzieri del Comando provinciale di Roma. La donna, nel corso di una perquisizione eseguita dalle Fiamme Gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano nel suo appartamento ubicato a Corso Francia, era stata trovata in possesso di oltre 600 articoli – borse, cinture e portafogli – riproducenti i modelli e i marchi delle note case Gucci, Fendi, Hermes, Chanel, Bottega Veneta e Balenciaga. Nell’occasione i militari avevano rinvenuto ...

