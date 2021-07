Boutique del falso a Roma, anche tanti vip tra i clienti: 'Fino a 2mila euro per borse Gucci, Fendi o Chanel taroccate' (Di giovedì 15 luglio 2021) I comprano solo vestiti o oggetti firmati? Non sempre, almeno da quanto emerge da un'inchiesta a , dove la Guardia di Finanza del Comando Provinciale della Capitale ha scoperto una Boutique del falso ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 luglio 2021) I comprano solo vestiti o oggetti firmati? Non sempre, almeno da quanto emerge da un'inchiesta a , dove la Guardia di Finanza del Comando Provinciale della Capitale ha scoperto unadel...

Advertising

Agenzia_Ansa : Chiusa boutique del falso, tra i clienti personaggi di spettacolo #ANSA - Newsinunclick : GUARDIA DI FINANZA. ROMA: 850.000 EURO DI INCASSI NON DICHIARATI AL FISCO - stammiLontano : RT @ultimenotizie: La GdF scopre boutique del falso in un appartamento di Corso Francia a #Roma, che riforniva anche personaggi del mondo d… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Boutique del falso a #Roma, anche tanti vip tra i clienti: «Fino a 2mila euro per borse Gucci, Fendi o Chanel taroccate» https… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Chiusa boutique del falso, tra i clienti personaggi di spettacolo #ANSA -