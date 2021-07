Boris Johnson: “Vietare ingresso allo stadio agli autori dei commenti razzisti” (Di giovedì 15 luglio 2021) Il premier inglese Boris Johnson ha deciso di Vietare l’ingresso allo stadio a chi si macchia di abusi razzisti online Leggi su mediagol (Di giovedì 15 luglio 2021) Il premier ingleseha deciso dil’a chi si macchia di abusionline

Advertising

CottarelliCPI : Il presidente Mattarella sarà a Wembey per #ItaliaInghilterra. Dopo il rigore di ieri, speriamo Boris Johnson non sia in sala VAR. - Mediagol : Boris Johnson: “Vietare ingresso allo stadio agli autori dei commenti razzisti” - PMicarelli : RT @Avvenire_Nei: Boris Johnson taglia gli aiuti ai Paesi più poveri - GoldelNapoli : ??L'impegno preso dal premier inglese - avv_procopio : RT @Avvenire_Nei: Boris Johnson taglia gli aiuti ai Paesi più poveri -