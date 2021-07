Bonucci risponde alle critiche sul bus scoperto dell’Italia: la sua versione (Di giovedì 15 luglio 2021) Leonardo Bonucci ha smentito le parole del prefetto di Roma, spiegando che né lui né gli altri azzurri si sono sostituiti alle autorità competenti, che invece avevano autorizzato il corteo della Nazionale con il bus scoperto. Credit: Claudio Villa/Getty ImagesLa polemica sulla festa della Nazionale azzurra a Roma con il bus scoperto dopo la vittoria degli Europei si arricchisce di nuove dichiarazioni. Nelle ultime ore il prefetto Matteo Piantedosi aveva puntato il dito contro la Figc, precisando che Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci avevano forzato il corteo che si è tenuto da via del Corso all’hotel ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 luglio 2021) Leonardoha smentito le parole del prefetto di Roma, spiegando che né lui né gli altri azzurri si sono sostituitiautorità competenti, che invece avevano autorizzato il corteo della Nazionale con il bus. Credit: Claudio Villa/Getty ImagesLa polemica sulla festa della Nazionale azzurra a Roma con il busdopo la vittoria degli Europei si arricchisce di nuove dichiarazioni. Nelle ultime ore il prefetto Matteo Piantedosi aveva puntato il dito contro la Figc, precisando che Giorgio Chiellini e Leonardoavevano forzato il corteo che si è tenuto da via del Corso all’hotel ...

Advertising

GoalItalia : Non si placano le polemiche sui festeggiamenti: Bonucci fa chiarezza e risponde alle accuse ?? - crisbymcbacon : RT @GoalItalia: Non si placano le polemiche sui festeggiamenti: Bonucci fa chiarezza e risponde alle accuse ?? - ninoBertolino : RT @GoalItalia: Non si placano le polemiche sui festeggiamenti: Bonucci fa chiarezza e risponde alle accuse ?? - LuigiBevilacq17 : RT @GoalItalia: Non si placano le polemiche sui festeggiamenti: Bonucci fa chiarezza e risponde alle accuse ?? - barman_73 : RT @GoalItalia: Non si placano le polemiche sui festeggiamenti: Bonucci fa chiarezza e risponde alle accuse ?? -