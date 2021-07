Bonucci e il bus scoperto: «Ho sbagliato lavoro, dovevo candidarmi. Ecco come è andata» (Di giovedì 15 luglio 2021) Leonardo Bonucci ha spiegato come sono avvenute le discussioni per avere l’autorizzazione al pullman scoperto per le strade di Roma Leonardo Bonucci, intervistato da Il Foglio, parla della polemica intorno ai festeggiamenti per Euro 2020 e al bus scoperto e alle accuse del Prefetto di Roma che aveva individuato in lui e Chiellini i promotori dell’iniziativa. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 POLEMICHE – «Ho sbagliato lavoro: dovevo candidarmi, altro che giocare a calcio. Sarei un ottimo ministro della Difesa. A ognuno il suo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Leonardoha spiegatosono avvenute le discussioni per avere l’autorizzazione al pullmanper le strade di Roma Leonardo, intervistato da Il Foglio, parla della polemica intorno ai festeggiamenti per Euro 2020 e al buse alle accuse del Prefetto di Roma che aveva individuato in lui e Chiellini i promotori dell’iniziativa. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUS NEWS 24 POLEMICHE – «Ho, altro che giocare a calcio. Sarei un ottimo ministro della Difesa. A ognuno il suo ...

