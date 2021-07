Bolsonaro ricoverato d'urgenza per un'ostruzione intestinale (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo 10 giorni consecutivi di singhiozzo, il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato mercoledì in ospedale per un’ostruzione intestinale. I medici hanno detto che non lo avrebbero operato immediatamente. Bolsonaro, 66 anni, è stato ricoverato all’ospedale delle forze armate nella capitale di Brasilia e ha detto di sentirsi ‘bene’, secondo una dichiarazione iniziale secondo cui i medici stavano esaminando il suo persistente singhiozzo. Ore dopo, l’ufficio del presidente ha affermato che il chirurgo che ha operato Bolsonaro dopo essere stato pugnalato ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo 10 giorni consecutivi di singhiozzo, il presidente brasiliano Jairè statomercoledì in ospedale per un’. I medici hanno detto che non lo avrebbero operato immediatamente., 66 anni, è statoall’ospedale delle forze armate nella capitale di Brasilia e ha detto di sentirsi ‘bene’, secondo una dichiarazione iniziale secondo cui i medici stavano esaminando il suo persistente singhiozzo. Ore dopo, l’ufficio del presidente ha affermato che il chirurgo che ha operatodopo essere stato pugnalato ...

Agenzia_Ansa : Bolsonaro ha un'ostruzione intestinale, ricoverato d'urgenza #ANSA - Corriere : Brasile, Bolsonaro ricoverato in ospedale per ostruzione intestinale - Corriere : Brasile, Bolsonaro ricoverato in ospedale per ostruzione intestinale - IMoresi : RT @scenarieconomic: Bolsonaro ricoverato dopo 10 giorni di singhiozzo - zoppi_carla : RT @RaiNews: Il 'trattamento clinico conservativo' esclude, al momento, l'intervento chirurgico -