Bolsonaro nell' ospedale di Brasilia | ricoverato per un occlusione intestinale

Advertising

sardobrasileiro : Nemmeno #Bolsonaro si è spinto a tante cazzate come quelle che sto sentendo nell'aula del Senato della Repubblica.… - larsenfede : 'Gli chiedo solo che, una volta alla settimana, inizi la sessione con una preghiera. Sono sicuro che gli altri 10 g… - ORIC05190716 : @ClaudioVittori2 @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Libero_official Nell'America del sud, da sempre colonia degli USA,… - Un_human_corpse : @albertoinfelise A giudicare dalle foto a cuba ieri c erano nell'ordine una rivoluzione egiziana, un finale di part… - CloudyKant : RT @gaiajeanne: Nell’arco di 24 ore, due squadre (bianco e) azzurre ???????? hanno umiliato sia Jair Bolsonaro che Boris Johnson. Godiamo anco… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolsonaro nell

è stato sottoposto a crescenti pressioni da un'inchiesta del Congresso sulla gestione da parte della sua amministrazione della pandemia di coronavirus e della presunta corruzione'...Mercoledì il presidente brasiliano Jairè stato ricoverato in ospedale per un motivo insolito, ma che può avere cause molto gravi: ... ha detto l'ufficio del presidente,'ultimo allarme ...Il presidente Bolsonaro in ospedale per un'occlusione intestinale. San Paolo - Il ricovero dopo dieci giorni di singhiozzo ininterrotto e il sopraggiungere di dolori addominali ...Il lavoro che sta svolgendo per il Brasile non è assolutamente da elogiare o esaltare, ma la salute di un uomo è più importante del resto: quindi ci auguriamo cheBolsonaro possa guarire e riuscire poi ...