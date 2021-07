Bologna, morti in casa madre e figlio: ritrovati dopo due mesi (Di giovedì 15 luglio 2021) I corpi senza vita di una madre di 72 anni e di un figlio di 48 sono stati rinvenuti ieri mattina dai carabinieri in un appartamento nel rione Pilastro, in periferia a Bologna. I due erano morti da mesi,... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 luglio 2021) I corpi senza vita di unadi 72 anni e di undi 48 sono stati rinvenuti ieri mattina dai carabinieri in un appartamento nel rione Pilastro, in periferia a. I due eranoda,...

