Bollettino Covid oggi, giovedì 15 luglio: contagi, morti, guariti regione per regione (Di giovedì 15 luglio 2021) Pubblicato il Bollettino coronavirus della giornata di giovedì 15 luglio, con gli aggiornamenti dedicati alla situazione in ogni regione del territorio italiano contenente i dati più rilevanti per monitorare l’andamento della pandemia. Nel dettaglio, oggi si registrano 2.455 nuovi contagi, 9 morti, 3.264 guariti, 92.084 tamponi molecolari, 153 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 1.089 (-19 ) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -800 gli attualmente positivi per un totale di 40.900. IL Bollettino E I NUMERI ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Pubblicato ilcoronavirus della giornata di15, con gli aggiornamenti dedicati alla situazione in ognidel territorio italiano contenente i dati più rilevanti per monitorare l’andamento della pandemia. Nel dettaglio,si registrano 2.455 nuovi, 9, 3.264, 92.084 tamponi molecolari, 153 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 1.089 (-19 ) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -800 gli attualmente positivi per un totale di 40.900. ILE I NUMERI ...

