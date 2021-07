Bimbo precipitato dalle scale a scuola: parte processo per docente di sostegno (Di giovedì 15 luglio 2021) A Milano si è aperto il processo a carico della terza imputata, insegnante di sostegno, presente in aula, per la morte del bambino del bambino di 5 anni e mezzo precipitato per una decina di metri nell'ottobre del 2019 nella tromba delle scale della scuola primaria Pirelli di Milano, dopo che si era allontanato per andare in bagno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 luglio 2021) A Milano si è aperto ila carico della terza imputata, insegnante di, presente in aula, per la morte del bambino del bambino di 5 anni e mezzoper una decina di metri nell'ottobre del 2019 nella tromba delledellaprimaria Pirelli di Milano, dopo che si era allontanato per andare in bagno. L'articolo .

