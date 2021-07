Bernardeschi | la bruttissima reazione della moglie dopo il matrimonio

Leggi su formatonews

(Di giovedì 15 luglio 2021) Veronica Ciardi prende una decisione drasticalo sfogo di Sarah Nile. L’ex gieffina è sbottata su Ig “non mi ha invitata al suo”. Vediamo insieme cosa ha fatto la neo sposa. Ecco come ha reagito Veronica Ciardile accuse di Sarah NileDa questa mattina non si fa altro che parlare deltra Federicoe Veronica Ciardi. Il calciatorenemmeno 48h dal suo ritorno in Italia con la Nazionale ha deciso di sposare l’ex gieffina. In molti si ricorderanno di lei per aver partecipato al Grande Fratello 10 ma non solo, l’ex concorrente ...