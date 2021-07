Bergamo: buoni viaggio per taxi e noleggio con conducente (Di giovedì 15 luglio 2021) Con l’obiettivo di sostenere la ripresa del settore taxi e noleggio con conducente (NCC), e di agevolare i cittadini che hanno più bisogno in una fase caratterizzata ancora da misure di contenimento anti Covid nel trasporto pubblico, il Comune di Bergamo ha pubblicato un bando per l’erogazione di buoni viaggio del valore complessivo di 250 euro l’uno spendibili esclusivamente per corse con taxi o NCC. “Abbiamo messo in campo questa nuova iniziativa che, in continuità con quella di marzo 2021, si pone il duplice obiettivo di valorizzare un servizio complementare al ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 15 luglio 2021) Con l’obiettivo di sostenere la ripresa del settorecon(NCC), e di agevolare i cittadini che hanno più bisogno in una fase caratterizzata ancora da misure di contenimento anti Covid nel trasporto pubblico, il Comune diha pubblicato un bando per l’erogazione didel valore complessivo di 250 euro l’uno spendibili esclusivamente per corse cono NCC. “Abbiamo messo in campo questa nuova iniziativa che, in continuità con quella di marzo 2021, si pone il duplice obiettivo di valorizzare un servizio complementare al ...

giorgio_gori : Quando nasce un bambino in provincia di #Bergamo, l’#Atalanta gli dà il benvenuto regalandogli una mini-maglia nera… - Dimsuonosoft : A #Bergamo buoni viaggio da 250 euro ciascuno per spostamenti in #taxi o noleggio con conducente @giorgio_gori… - ComunediBergamo : ?? Buoni viaggio da 250 euro ciascuno per spostamenti in #taxi o noleggio con conducente. Una misura che il Comune d… - ferpress : #Bergamo: buoni viaggio per taxi e noleggio con conducente per sostenere il settore e agevolare i cittadini che han… - MangiareSG : Cinzia commenta Arcobaleno dei Sapori a Bergamo -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo buoni Insegnanti vaccinati C'è il modo di farlo I buoni propositi sulla scuola per rimediare in parte ai danni didattici della pandemia, dall'ipotesi ... Scuola: regole nuove, ma vecchie Giuseppe Bertagna, ordinario di Pedagogia a Bergamo Scuola, ...

PAYBACK: l'App per la raccolta punti che ti premia sempre ... gift card o buoni sconto ), offre un'alternativa definitiva alla raccolta punti tradizionale ...a 50 metri di altezza Notizia precedente LaFil Filarmonica di Milano in concerto - sabato a Bergamo - - ...

Bergamo, buoni viaggio per Taxi e Ncc alle persone che ne hanno più bisogno L'Eco di Bergamo Bergamo, buoni viaggio per Taxi e Ncc alle persone che ne hanno più bisogno il Comune di Bergamo ha pubblicato un bando per l’erogazione di buoni viaggio del valore complessivo di 250 euro l’uno spendibili esclusivamente per corse con taxi o Ncc. «Abbiamo messo in campo ...

Ritroviamo uno sguardo umano e universale Ma ci sono questioni che meritano di essere trattate con un rispetto differente; domande e capitali simbolici che non possono essere semplificati, altrimenti si asciugano e si impoveriscono. Ciò che i ...

propositi sulla scuola per rimediare in parte ai danni didattici della pandemia, dall'ipotesi ... Scuola: regole nuove, ma vecchie Giuseppe Bertagna, ordinario di Pedagogia aScuola, ...... gift card osconto ), offre un'alternativa definitiva alla raccolta punti tradizionale ...a 50 metri di altezza Notizia precedente LaFil Filarmonica di Milano in concerto - sabato a- - ...il Comune di Bergamo ha pubblicato un bando per l’erogazione di buoni viaggio del valore complessivo di 250 euro l’uno spendibili esclusivamente per corse con taxi o Ncc. «Abbiamo messo in campo ...Ma ci sono questioni che meritano di essere trattate con un rispetto differente; domande e capitali simbolici che non possono essere semplificati, altrimenti si asciugano e si impoveriscono. Ciò che i ...