Benfica, il presidente Luis Filipe Vieira ha rassegnato le dimissioni (Di giovedì 15 luglio 2021) Accusato di frode fiscale e riciclaggio di denaro, Luis Filipe Vieira ha rassegnato le dimissioni da presidente del Benfica. Questo il comunicato, apparso sul sito ufficiale del club lusitano. “Il Consiglio di Sport Lisboa e Benfica informa di aver ricevuto dal presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Assemblea Generale la lettera di dimissioni inviata da Luís Filipe Vieira. Il Consiglio si riunirà domani, venerdì mattina, per formalizzare le necessarie modifiche alla propria ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 luglio 2021) Accusato di frode fiscale e riciclaggio di denaro,haledadel. Questo il comunicato, apparso sul sito ufficiale del club lusitano. “Il Consiglio di Sport Lisboa einforma di aver ricevuto daldel Consiglio di Amministrazione dell’Assemblea Generale la lettera diinviata da Luís. Il Consiglio si riunirà domani, venerdì mattina, per formalizzare le necessarie modifiche alla propria ...

Advertising

DiMarzio : #Benfica, nuova carica per #RuiCosta - DiMarzio : ???? Ora è anche ufficiale: #RuiCosta nuovo presidente del #Benfica - CalcioPillole : Dopo una brutta stagione e l'arresto del presidente Luis Felipe Vieira per frode fiscale e riciclaggio di denaro, i… - SportNewsCentr1 : #Portogallo: l'imprenditore statunitense John Textor ha acquistato il 25% del #Benfica per €50 milioni, in un momen… - davidecurrenti : Un paio di giorni in più, causa cambio presidente in casa #Benfica, ma tutto fatto: è ufficiale. Joao Mario è un nu… -