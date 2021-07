Benevento | focolaio Covid al matrimonio | bambino ricoverato al Santobono

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nella provincia di, tra San Nicola Manfredi e Sant’Angelo a Cupolo, è scoppiato unanche un. Il pronto soccorso del nosocomio partenopeo (via Facebook)Unha scatenato un nuovotra San Nicola Manfredi e Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di. Sono ben sette i casi riportati in seguito alla cerimonia e tra i positivi ci sarebbe anche un neonato,subito all’ospedaledi Napoli. Secondo quanto riportato dai ...

Advertising

ruiciccio : RT @Miti_Vigliero: Covid: focolaio alla festa di nozze, neonato ricoverato al Santobono - Miti_Vigliero : Covid: focolaio alla festa di nozze, neonato ricoverato al Santobono - occhio_notizie : Il focolaio dopo le nozze: -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento focolaio

nel Sannio dopo un matrimonio I festeggiamenti avrebbero coinvolto i comuni di San Nicola ... L'Asl diproseguirà le operazioni di tracciamento che potrebbero portare ad un aumento ...Covid al matrimonio in provincia di. Sono 7 in totale i contagiati tra San Nicola Manfredi e Sant'Angelo a Cupolo . Tra loro anche un neonato di pochi mesi, ricoverato in via ...Sette positivi dopo un matrimonio: focolaio di Coronavirus che si registra tra i comuni di San Nicola Manfredi e Sant’Angelo a Cupolo ...Un nuovo focolaio ha interessato il Sannio, scoppiato a seguito di un matrimonio. Tra i positivi anche un neonato ricoverato al Santobono in via precauzionale.