“Bella batosta per lui”. Maria De Filippi, la rivelazione su quello che è successo al figlio Gabriele (Di giovedì 15 luglio 2021) La vita di milioni di persone è cambiata drasticamente nell’ultimo anno. La pandemia e il lockdown hanno spinto tutti a rivalutare e rivoluzionare i propri comportamenti e i modi di fare, persino i propri pensieri. Ed è stato un periodo duro, durissimo, anche per lei, Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha raccontato come ha affrontato gli ultimi mesi e come è cambiata. Maria confessa di aver vissuto un incubo, ma anche di aver imparato a dare meno importanza alle cose inutili. Soprattutto la signora della tv ha spiegato quanto sia stato importante per lei il lavoro. È ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) La vita di milioni di persone è cambiata drasticamente nell’ultimo anno. La pandemia e il lockdown hanno spinto tutti a rivalutare e rivoluzionare i propri comportamenti e i modi di fare, persino i propri pensieri. Ed è stato un periodo duro, durissimo, anche per lei,De. La moglie di Maurizio Costanzo ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in cui ha raccontato come ha affrontato gli ultimi mesi e come è cambiata.confessa di aver vissuto un incubo, ma anche di aver imparato a dare meno importanza alle cose inutili. Soprattutto la signora della tv ha spiegato quanto sia stato importante per lei il lavoro. È ...

