Belgio, 5 morti per maltempo

Almeno 5 persone sono morte oggi in Belgio per le inondazioni provocate dalle forti piogge che si stanno abbattendo sul paese. Sono già 3mila le persone evacuate, ma intanto è allarme a Liegi per la piena della Mosa, che potrebbe salire di un metro e mezzo. La sindaca della città, Christine Defraigne, ha inviato tutti quelli che possono a lasciare la città, riferisce Le Soir. Chi non può dovrà rifugiarsi ai piani più alti delle case. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dal maltempo che rende molto difficile usare elicotteri e imbarcazioni. "Il Belgio si trova di fronte a piogge senza precedenti", ha twittato il primo ministro.

Greenpeace_ITA : ?? Ci sono 30 vittime, decine di dispersi e persone bloccate sui tetti delle case, nella furia delle inondazioni tra… - italiaserait : Belgio, 5 morti per maltempo - santecchi : RT @Greenpeace_ITA: ?? Ci sono 30 vittime, decine di dispersi e persone bloccate sui tetti delle case, nella furia delle inondazioni tra #Ge… - fisco24_info : Belgio, 5 morti per maltempo: Oltre 3mila persone costrette a lasciare le proprie case - IstintoDiVino : +++ Inondazioni in Germania e nel mio Belgio causano decine di morti +++ Com'era quella cosa che il cambiamento cl… -