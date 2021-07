Belén Rodriguez | il primo incontro di Santiago e Luna Marì

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il primo incontro, come il parto, è stato documentato via Instagram. Belén Rodriguez, che alla mezzanotte di lunedì ha dato alla luce la secondogenita, Luna Marì, ha pubblicato online la prima foto di Santiago, tra le braccia la sorellina. Il piccolo, nato dalla relazione tra la showgirl e Stefano Di Martino, ha potuto conoscere Luna Marì solo giorni dopo la sua nascita, quando Belén e la bambina hanno fatto ritorno a casa. Le due non sono, però, rientrate a Milano.