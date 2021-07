Belen Rodriguez, il compagno Antonino ha già deciso di lasciarla? Rumors (Di giovedì 15 luglio 2021) Il compagno di Belen Rodriguez, secondo alcune indiscrezioni potrebbe presto lasciare la propria compagna per partecipare ad un programma televisivo Nonostante siano diventati da soli tre giorni genitori della piccola luna Marì, in casa Spinalbese si parla già di prossimi progetti futuri. Come riporta il settimanale Chi, Antonino potrebbe presto lasciare Belen per partecipare ad un programma televisivo. Secondo alcune indiscrezioni, il noto hair stylist, starebbe pensando di lasciare la compagna e la sua bambina per Pechino Express. Visualizza questo post su ... Leggi su formatonews (Di giovedì 15 luglio 2021) Ildi, secondo alcune indiscrezioni potrebbe presto lasciare la propria compagna per partecipare ad un programma televisivo Nonostante siano diventati da soli tre giorni genitori della piccola luna Marì, in casa Spinalbese si parla già di prossimi progetti futuri. Come riporta il settimanale Chi,potrebbe presto lasciareper partecipare ad un programma televisivo. Secondo alcune indiscrezioni, il noto hair stylist, starebbe pensando di lasciare la compagna e la sua bambina per Pechino Express. Visualizza questo post su ...

Advertising

MissDarcy60 : RT @autocostruttore: Sono contento che Belen Rodriguez abbia scelto un ospedale pubblico per partotire, paga le tasse e ne ha tutto il diri… - autocostruttore : Sono contento che Belen Rodriguez abbia scelto un ospedale pubblico per partotire, paga le tasse e ne ha tutto il d… - GossipItalia3 : Belen Rodriguez: l’ospedale si difende dopo la polemica su reparto e ascensori bloccati a Padova #gossipitalianews - VanityFairIt : Che emozione! ?? - vesuvianonews : Il rumour si rincorre da qualche giorno e ora è supportato anche da una foto che sta facendo il giro del web: non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Piani blindati per Belen? La risposta insoddisfacente dell'ospedale di Padova ARTICOLO - Belen Rodriguez mamma, reparto chiuso per il giorno del lieto evento: haters scatenati ARTICOLO - Antonino Spinalbese a "Pekin Express" col padre di Belen Rodriguez: l'indiscrezione La ...

Belen Rodriguez: l'ospedale si difende dopo la polemica su reparto e ascensori bloccati a Padova In questi giorni ha fatto molto discutere la notizia legata al ricovero di Belen Rodriguez all' ospedale di Padova . All'interno della struttura è infatti apparso un avviso per riferire a utenti e personale, che un intero reparto e 2 ascensori sarebbero stati bloccati per ...

Belén Rodriguez, il primo incontro di Santiago e Luna Marì Vanity Fair Italia Belen Rodriguez, la showgirl ha partorito ma resta il mistero del cartello affisso in ospedale In queste ore, Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese. La loro storia d'amore ha fatto il giro La showgirl argentina ha dato alla luce Luna Mar ...

Belen ha fatto ritorno ad Albarella con la piccola Luna Marì Belen Rodriguez e la neonata Luna Marì, la figlia nata tre giorno fa a Padova, sono state dimesse dall'ospedale e sono tornate immediatamente ad Albarella, nella grande villa con piscina dove la soubr ...

ARTICOLO -mamma, reparto chiuso per il giorno del lieto evento: haters scatenati ARTICOLO - Antonino Spinalbese a "Pekin Express" col padre di: l'indiscrezione La ...In questi giorni ha fatto molto discutere la notizia legata al ricovero diall' ospedale di Padova . All'interno della struttura è infatti apparso un avviso per riferire a utenti e personale, che un intero reparto e 2 ascensori sarebbero stati bloccati per ...In queste ore, Belen Rodriguez ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì, figlia di Antonino Spinalbese. La loro storia d'amore ha fatto il giro La showgirl argentina ha dato alla luce Luna Mar ...Belen Rodriguez e la neonata Luna Marì, la figlia nata tre giorno fa a Padova, sono state dimesse dall'ospedale e sono tornate immediatamente ad Albarella, nella grande villa con piscina dove la soubr ...