Belen Rodriguez dopo il parto perde Tu si que vales? Ecco la verità

Advertising

vesuvianonews : Il rumour si rincorre da qualche giorno e ora è supportato anche da una foto che sta facendo il giro del web: non s… - statodelsud : Belen Rodriguez esce dall’ospedale, il dolce incontro tra Santiago e Luna Marì - Pino__Merola : Belen Rodriguez esce dall’ospedale, il dolce incontro tra Santiago e Luna Marì - infoitcultura : Un piano riservato a Belén Rodriguez all'ospedale di Padova per la nascita della figlia: cosa sappiamo - CiccioniSe : RT @GiusCandela: Ovviamente Giulia Stabile al posto di Belen Rodriguez a #tusiquevales è una fake news. -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Vanity Fair Italia

L'incontro tanto atteso, e super social, è avvenuto: Santiago (il figlio die Stefano De Martino ) incontra Luna Mari (nata dalla relazione trae Antonino Spinalbese ). La piccola, lo ricordiamo, è nata in una clinica di Padova dove, addirittura, il ...ha dato alla luce la sua secondogenita, Luna Marì , per la gioia di papà Antonino Spinalbese . La coppia si gode i primi momenti con il frutto del loro amore, si vocifera in una villa ...In queste ore è esplosa una polemica che riguarda il parto di Belen Rodriguez, che ha dato alla luce la sua prima figlia femmina qualche giorno fa. Sembrerebbe infatti che l’accesso al reparto in cui ...Nella bufera mediatica il Giustinianeo di Padova, la struttura presso la quale ha partorito Belen Rodriguez. La struttura prova a chiarire ma non convince.