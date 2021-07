Belen porta a casa Luna Marì e la presenta a Santiago: "Com'è?", la sua reazione (Di giovedì 15 luglio 2021) L'incontro tanto atteso, e super social, è avvenuto: Santiago (il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino) incontra Luna Mari (nata dalla relazione tra Belen e Antonino Spinalbese). La piccola, lo ricordiamo, è nata in una clinica di Padova dove, addirittura, il personale avrebbe chiuso l'accesso agli ascensori del terzo piano per evitare caos di fan e curiosi. La reazione di Santiago spiazza tutti. Belen gli chiede: "Com'è Santi?". E lui dice: "Bella...". E' sicuramente emozionato. La famiglia, con l'arrivo di Luna mari, s'allarga. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) L'incontro tanto atteso, e super social, è avvenuto:(il figlio diRodriguez e Stefano De Martino) incontraMari (nata dalla relazione trae Antonino Spinalbese). La piccola, lo ricordiamo, è nata in una clinica di Padova dove, addirittura, il personale avrebbe chiuso l'accesso agli ascensori del terzo piano per evitare caos di fan e curiosi. Ladispiazza tutti.gli chiede: "Com'è Santi?". E lui dice: "Bella...". E' sicuramente emozionato. La famiglia, con l'arrivo dimari, s'allarga. ...

